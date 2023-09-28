إزالة التعديات على 5 أفدنة بالأراضي الزراعية بالواسطى

شددَّ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة التعديات كافة في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظًا علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

في هذا الشأن، تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة الأستاذ حمادة راضي بتنفيذ الإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 5 أفدنة من الأرض الزراعية بقرية إنفسط، وذلك بالتنسيق والتعاون مع حماية الأراضي، إذْ تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

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