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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف مواعيد ذروة ارتفاع درجات الحرارة (شاهد)

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر خلال هذا الأسبوع بارتفاع في قيم الحرارة على أغلب المحافظات، وذروة الارتفاعات ستكون اليوم والغد، حيث ترتفع قيم الحرارة اليوم بدرجتين عن أمس وأوله.

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس (بالدرجات)

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مرتفع جوي في طبقات الجو العليا 

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية: “من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية في فترة النهار، ونتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم عن سطح الأرض”. 

حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المرتفع الجوي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وزيادة فترة سطوع أشعة الشمس، كما أن الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من مناطق صحراوية وفيها ارتفاع في قيم الحرارة.

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