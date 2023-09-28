الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر يستدعي سداسي طائرة الزمالك استعدادا للمشاركة في تصفيات الأوليمبياد

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة 6 لاعبين من الفريق الأول بنادي الزمالك، للمشاركة في تصفيات أوليمبياد باريس 2024 والتي تقام في اليابان في الفترة من 4 أكتوبر إلى 8 أكتوبر المقبل.

 وضمت قائمة اللاعبين التي استدعاها المنتخب الوطني كلا من: أشرف اللقاني ورضا هيكل ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا وأحمد يوسف. 

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك: أحمد عاشور مديرا فنيًا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا وحسن عبدالرازق إداريا.

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