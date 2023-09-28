سيدات الصيد تتأهلن إلى نهائى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

تمكن فريق سيدات كرة السلة بنادى الصيد من التاهل لنهائى بطولة منطقة الجيزة عقب فوزه على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 44/85 فى المباراة التى اقيمت بينهما بالدور قبل النهائى من البطولة مساء أمس.



يضم الفريق اللاعبات:

ريم أشرف زين العابدين، ريهام محمد سامح، زينة حسام منيع، سارة عمرو محمد، سلمى عمرو فايز،فريدة تامر ، فريدة مسعد، ليلى القوصي، مريم السطوحي،مريم محمد جابر، منة مدحت أبو سريع،نادين عمر عز الدين،نور السكري،نيرة مرسال، ليلى احمد يسر الدين .

الجهاز الفني والاداري:

محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، احمد ابراهيم المدير الفني للدرجة الاولى ، مصطفى البوشي مدرب عام، فريد سمير مخطط أحمال، دكتورة ياسمين مجدي طبيبة، على الخطيب مدير إداري ، محمد عطا خدمات معاونه.