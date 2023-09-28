الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات الصيد تتأهلن إلى نهائى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

فريق سيدات كرة السلة
فريق سيدات كرة السلة بنادي الصيد

تمكن فريق سيدات كرة السلة بنادى الصيد من التاهل لنهائى بطولة منطقة الجيزة عقب فوزه على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 44/85 فى المباراة التى اقيمت بينهما بالدور قبل النهائى من البطولة مساء أمس.

 

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يضم الفريق اللاعبات:

ريم أشرف زين العابدين، ريهام محمد سامح، زينة حسام منيع، سارة عمرو محمد، سلمى عمرو فايز،فريدة تامر ، فريدة مسعد، ليلى القوصي، مريم السطوحي،مريم محمد جابر، منة مدحت أبو سريع،نادين عمر عز الدين،نور السكري،نيرة مرسال، ليلى احمد يسر الدين .
الجهاز الفني والاداري:
محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، احمد ابراهيم المدير الفني للدرجة الاولى ، مصطفى البوشي مدرب عام، فريد سمير مخطط أحمال، دكتورة ياسمين مجدي طبيبة، على الخطيب مدير إداري ، محمد عطا خدمات معاونه.

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