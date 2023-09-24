افتتاح أعمال تطوير نادي الصيد وسط إشادة من الأعضاء" صور"

شهد نادي الصيد المصرى برئاسة المهندس عبد الله غراب طفرة إنشائية كبيرة خلال الفترة الماضية والتي تضمنت أعمال تطوير وتجديد معظم قطاعات النادي ، تحت إشراف الإدارة التنفيذية بقيادة محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى.

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وتضمنت مشروعات تطوير قطاعات النادي حديقة العائلات بالكامل ومنطقة الجاردينو بالكامل وإنشاء صالة مكيفة بمنطقة الرماية وتطوير شارع حمام السباحة وتجديد حديقة الشاي بالكامل وإنشاء عدد (2) برجولة مكيفة وانشاء الممشى الجديد بحديقة الشلال وتجديد وصيانة حمام السباحة الاوليمبي وزيادة الاهتمام بالمناطق الخضراء بالنادي وتطوير وتجديد ملاعب البادل وتطوير مناطق حدائق التراس ومنطقة الشوتنج.

وأشاد أعضاء نادى الصيد بالمستوى المتميز لمشروعات التطوير التى شهدها النادى فى الفترة الاخيرة ، والتى نفذت بكفاءة واقتدار وفى مدة زمنية قصيرة ، والتى أعادت لنادى الصيد مكانته المرموقة بين مختلف الاندية كواحد من اكبر واعرق الاندية المصرية سواء على الصعيد الاجتماعى أو الصعيد الرياضى .

مؤكدين على دعمهم لمجلس ادارة النادى فى استكمال مسيرة مشروعات التطوير فى المقر الرئيسى وباقى فروع النادى.