الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع عائدات السندات

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، في ظل ضغط عائدات السندات المرتفعة على قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة في حين استمر ضعف الأسهم المنكشفة على الصين بفعل مخاوف التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، مع وصول عائد السندات الحكومية الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ 2011.

وانخفضت أسهم التكنولوجيا، التي تتعرض تقييماتها لضغوط مع ارتفاع العوائد، بنحو اثنين بالمئة لتقود خسائر القطاعات.

وتراجعت أسهم الشركات العقارية الحساسة لأسعار الفائدة 1.3 بالمئة.

وتراجعت أسهم الشركات الفاخرة المنكشفة على الصين، مثل مويت هنيسي لوي فيتون (إل.في.إم.إتش) وريتشمونت، بنسبة 1.5 بالمئة و2.5 بالمئة على التوالي، وسط استمرار المخاوف بشأن قطاع العقارات الصيني الذي تضرر من الأزمة.

وتراجعت أسهم مجموعة ريو تينتو بنسبة 0.4 بالمئة بعد أن توقعت وحدة اليورانيوم المملوكة للأغلبية (إنرجي رسيورسز اوف أستراليا) في وقت سابق من اليوم تجاوز تكاليف المواد والتأخيرات المتعلقة بإعادة تأهيل منجم رينجر في الإقليم الشمالي بأستراليا.

البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية، كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة على أسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية، استجابة للشطب الإختياري لأسهم الشركة.

وقالت البورصة، في بيان، إنه بنهاية فترة تسجيل أوامر البيع والشراء اليوم الاثنين بسوق الصفقات الخاصة، بلغت كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة عدد 6,951,496 سهم.

ويشار إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية، وافقت على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، برأس المال المصدر والمقيد 1.951 مليار جنيه موزعاً على 19.512 مليون سهم منها بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم.

وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس الجاري المصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكانت شركة حديد عز، قالت إن شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية -تابعة- استطاعت الحصول على قرض مشترك طويل الأجل لمدة 6 سنوات بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك خارج مصر؛ بهدف شراء حصة البنوك والجهات الحكومية التي تسهم في العز الدخيلة، والتي طلبت أن يكون سداد قيمة الأسهم من موارد بالعملة الأجنبية تماشياً مع سياسة الدولة نحو تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.