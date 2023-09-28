رياضة الوادي الجديد: إنطلاق دوري الدوائر الحكومية لقطاع الداخلة

أعلن بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن إطلاق مشروع دوري الدوائر الحكومية لكرة القدم بقطاع وسط المدينة بالداخلة، ضمن خطة الفرع لشهر نوفمبر المقبل.

وأكد شوقي، أن أولى المباريات لعبت في اليوم الأول للدوري وأسفرت عن فوز فريق الإدارة التعليمية على الضمان الاجتماعي وفوز فريق الميكانيكا على فريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، مشيراً إلى أن المباريات ستستمر حسب الجدول المعلن للفرق المشاركة في إطار خطة النشاط.

ولفت إلى متابعة تنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والشبابية على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة، بدعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. واللواء محمد الزملط محافظ الوادي الجديد.