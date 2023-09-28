مناقشة أوضاع الصوبات الزراعية والغابات الشجرية بالوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، المناقشة حول موقف الصوبات والغابات الشجرية التابعة لإدارة الغابات المركزية بالمحافظة.



واستعرض المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول العاجلة وزيادة كفاءة هذه المواقع وتفقد صوب ادارة البساتين وإدارة المحاصيل بالمديرية، بحضور الدكتور حمدي سيد جمعة رئيس الإدارة المركزية للغابات بوزارة الزراعة.

وفي سياق متصل أكد المرسي مراقبة أعمال تبخير التمور في إطار متابعة إدارة المكافحة لكافة الأنشطة المتعلقة بموسم التمور.

وقام المهندس عماد بحر وكيل المديرية ومدير إدارة الرقابة، بجولة على مصانع التمور لمتابعة أعمال التبخير.



وتابع المرسي، عمل الجمعيات الزراعية، فيما قام محمد فهيم مدير شئون التعاون الزراعي بجولة في الجمعيات الزراعية. الوقوف على سير عمل الجمعيات التعاونية ومدى توفير الأسمدة استعدادا لموسم الشتاء وتذليل كافة العقبات التي تواجهها الجمعيات وإبراز دور التعاونيات.



وأشار إلى صرف الأسمدة عن طريق بطاقة الفلاح، وتشجيع المزارعين على زراعة محصول القمح لهذا الموسم لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الأسمدة النيتروجينية والبذور والمبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي. التي تخدم المزارعين.