مدارس الوادي الجديد جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اكتمال الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى جاهزية المدارس على مستوى الإدارات التعليمية الخمس وتوافر الإمكانيات التي تضمن راحة الطلاب، واستقرار العملية التعليمية.



وقال إن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قام بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس إدارة تعليم الخارجة، لتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والتي وتضم المدرسة المصرية اليابانية.



ووجه باستكمال أعمال التشجير حول الملعب، واطلع على برامج تدريب المعلمين الذين أوكل إليهم تطبيق ونقل الخبرات المكتسبة من الدورات التدريبية المنفذة في اليابان وتعظيم الاستفادة منها.



وأشار إلى أن الجولة شملت مدرسة طلعت درغام الابتدائية، مشدداً على استبدال الأثاث الموجود بأثاث جديد، لإضفاء مظهر حضاري على الفصول الدراسية، والتأكيد على الالتزام بالزي المدرسي والمعلم، وتفعيل برامج المراقبة والاهتمام الاجتماعي والعلمي والرياضي بالطلاب، واكتشاف المواهب في المجالات.



وتفقد مدرسة المتميزين للغات، وأمر باستخدام بعض القاعات لإيواء طلاب الثانوية العامة، وانتهى من تجميل الحديقة الملحقة ودهان واجهات المنازل والمباني السكنية المحيطة بالمدرسة.