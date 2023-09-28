إحالة المتهم بالتعدي على طفلة بالقاهرة الجديدة إلى محكمة الجنايات

أحال المستشار محمد حجازى محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية، عامل إلى محكمة الجنابات لاتهامه بالتعدي ومواقعة طفلة بدون رضاها وملامسة أماكن عفتها وتحسس جسدها في القاهرة الجديدة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل بشقة مجاورة لشقة الضحية وعندما رأى والداها غادر المنزل قام بالطرق على الباب مدعيا أنه صديق والدها ففتحت له الصغيرة فتعدى على عرض المجني عليها "الطفلة" بالقوة مستغلاً حداثة سنها وقلة حيلتها فساقها عنوة داخل مسكنها مهددا إياها بعدم الاستغاثة فتمكن منها وحسر عنها ملابسها كاشفا مواطن عفتها مقبلاً إياها ثم داعبها بمنطقتها الحساسة حتى أشبع شهواته الشيطانية وأمنى على جسدها.

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم189 لسنة 2020، لجرائم الاغتصاب وهتك العرض بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لا سيما إذا كان سنها لم يبلغ 18 عاما.

ووفقا للمادة 267 من قانون العقوبات، يٌعاقب من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد.

وحسب المادة ذاتها، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.