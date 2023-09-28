تعليم الوادي الجديد تنفذ ورشة عمل لمنهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية

قال سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في اطار خطة العمل لتطوير الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة تم تنفيذ ورشة تدريبية حول مناهج التربية الوطنية والمواطنة وحقوق الإنسان، بالتنسيق مع التوجه العام للمواد الفلسفية للتعليم الثانوي.

وتمت الورشة التدريبية بحضور عدد من المدرسين والمشرفين التعليميين من المدارس الثانوية في المحافظة. وقد هدفت الورشة إلى تعزيز فهم المشاركين لمفهوم التربية الوطنية والمواطنة وحقوق الإنسان، وما يتعلق بها من مفاهيم ومبادئ أساسية وتم خلال الورشة مناقشة مواضيع مختلفة ووضع خطط لتدريس المنهج وفق الخطة الزمنية.

وتخللت الورشة عدة فقرات تدريبية متنوعة، حيث تم تقديم محاضرات نظرية تعريفية عن مناهج التربية الوطنية والمواطنة وحقوق الإنسان. وتم أيضًا توفير فرص للمشاركين لتبادل الخبرات والأفكار وطرح الأسئلة والنقاش حول هذه المواضيع الهامة.

وتعد هذه الورشة بمثابة فرصة قيمة للمعلمين والمشرفين التعليميين لتحسين مهاراتهم في تدريس هذه المواد الفلسفية الهامة. فالتربية الوطنية والمواطنة تلعب دورًا حاسمًا في تطوير الأفراد، وتعليمهم القيم والمبادئ التي تساهم في بناء مجتمع متحضر ومسؤول.

وتنعكس فوائد هذه الورشة العملية على العملية التعليمية بشكل عام في المحافظة. حيث يمكن للمدرسين والمشرفين التعليميين تطبيق المعارف والمهارات الجديدة التي اكتسبوها في الورشة في استراتيجيات التدريس اليومية وتطوير محتوى المناهج التعليمية.

وتعكس هذه الورشة الجهود المستمرة لوزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد في تحسين جودة التعليم وتطوير قدرات المعلمين والمشرفين التعليميين. إن تنمية المعرفة والاستفادة من الخبرات المهنية هي عناصر أساسية لتحقيق تعليم متميز وتأهيل الطلاب لمواجهة تحديات المجتمع الحديث.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.

“تعليم الوادي الجديد” ينفذ ورشة عمل لمنهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية

“تعليم الوادي الجديد” ينفذ ورشة عمل لمنهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية

“تعليم الوادي الجديد” ينفذ ورشة عمل لمنهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية

“تعليم الوادي الجديد” ينفذ ورشة عمل لمنهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية

“تعليم الوادي الجديد” ينفذ ورشة عمل لمنهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية

“تعليم الوادي الجديد” ينفذ ورشة عمل لمنهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية