توفي شاب وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق الرشيدة بالوادي الجديد. وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام ونقل الجثة إلى المستشفى. مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، نائب وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سيارة منقلبة على طريق الرشيدة بالداخلة بالوادي الجديد. وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتبين وفاة أحمد عبدالله مهدي، 42 عاماً، وإصابة كل من: نورا صلاح مدني، 25 عاماً، اشتباه كسر في الساق اليمنى، مريم مصطفى عبدالله، عامان، اشتباه كسر في الساق اليمنى، مصطفى عبدالله مهدي، 35 عاماً، اشتباه في الكتف الأيمن. الكسر جميعهم من قرية غرب الموهبة التابعة لمركز الداخلة.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد أسباب الحادث.