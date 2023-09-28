مركز شباب بني مجد بمنفلوط يناقش حقوق أصحاب الهمم

نظم مركز شباب بني مجد التابع لإدارة شباب منفلوط “مشروع ورشة عمل لمناقشة حقوق الشباب ذوي القدرة والعزيمة”.

وشارك في الورشة عدد 30 شاباً ضمن خطة المركز، وأسفرت النتائج عن إجابات على الكثير من الأسئلة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي القدرات والإعاقات، مع تأكيد أهمية تعريفهم بحقوقهم، وآليات تحقيق ذلك الحصول عليهم، والقنوات التي توفر لهم الخدمات التي تجعل حياتهم أسهل، والتأكيد على اهتمام الدول بدمج الأشخاص ذوي القدرات والإعاقات، من ذوي الهمم في المجتمع والذين هم كغيرهم من المواطنين، مما يسمح لهم بالإبداع والإبداع مميز.

مركز شباب بني مجد بمنفلوط ينظم ورشة عمل لمناقشة حقوق أصحاب الهمم

وأدار الورشة الدكتورة شيماء أحمد محمد سعيد، أخصائية نفسية من جمعية كيان لأصحاب المهارات والهمم فرع منفلوط.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة تأتي ضمن خطة أنشطة الأشخاص ذوي القدرات والإعاقات لعام 2024، بهدف توعية المواطنين بحقوق الأشخاص ذوي القدرات والإعاقات ودور مراكز الشباب فيها. يساعد للحصول عليها. وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة، وإشراف د. عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب، ود. محمد ثابت مدير إدارة منفلوط، وسيد عز الدين سيد رئيس مجلس الإدارة. زينب محمد حماد مديرة المركز ومسؤولة الربط الإلكتروني للمركز.