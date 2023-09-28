ضبط 41 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 665 حكمًا قضائيًا متنوعًا بأسيوط

قادت مديرية أمن أسيوط، بمشاركة ضباط من إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية موسعة، مساندة لمجموعات قتالية من القوات الأمنية. مهاجمة العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر دون ترخيص.

أسفرت جهود الحملة، التي استهدفت أقسام وأقسام الشرطة بمديرية أمن أسيوط، عن القبض على 41 شخصًا، منهم 28 ذوي معلومات جنائية، وحيازة 41 سلاحًا ناريًا متنوعًا، من بينها 16 بندقية آلية، و14 بندقية صيد، و25 بندقية آلية. السكان المحليين، بالإضافة إلى عدة أعيرة نارية.

كما أسفرت الحملة عن القبض على 5 قضايا ترويج مخدرات، بإجمالي 5 متهمين، 4 منهم يحملون معلومات جنائية، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والحبوب، بالإضافة إلى تنفيذ 665 حكماً متنوعاً. القضائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، وما زالت حملات تعزيز الضوابط الأمنية والقبض على الخارجين عن القانون مستمرة.