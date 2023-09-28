الميكروباص في العمود .. جثة و5 جرحى في حادث مروع بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها وأصيب خمسة أشخاص، في حادث تصادم سيارة بـ"عمود إنارة" على الطريق الزراعي خارج قرية علوان بأسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات الإنقاذ، يفيد باصطدام سيارة بعمود إنارة، وإصابة أشخاص.

حضر ضباط المركز والإسعاف إلى مكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام حافلة صغيرة رقم " 4219 ى ط " بعمود إنارة مقابل قرية علوان.

وأدى الحادث إلى وفاة "نبيله.ل.ج" 73 عاماً، وإصابة “مصطفي.ز.س” و"إسراء ق.م" و"حوريه.أ.م" و"أمانى.س.خ" و"مجيد.س.ص" وتم نقل الجثة إلى مستشفى علوان، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

وتم إعداد المحضر اللازم تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.