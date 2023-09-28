غدا.. افتتاحية دورى الجولف وانطلاق دورة التدريب الدولية

يستضيف نادى الجزيرة غدا ضربة البداية فى افتتاحية دورى الجولف فى نسخته الرابعة بالموسم الجديد 2023 / 2024 .

ويشارك فى البطولة هذا الموسم 9 اندية هى حامل اللقب فى المواسم الثلاثة الماضية سبورتنج ومدينتى والقطامية ديونز والجزيرة واليجريا وبالم هيلز ونيو جيزة والقطامية هايتس والسخنة.

وتقام الجولة الاولى على يومين بمشاركة 72 لاعبا ولاعبة بواقع 8 لاعبين لكل فريق .

وحقق دورى الجولف نجاحا كبيرا فى المواسم الثلاثة الماضية حيث ساهم فى تنشيط رياضة الجولف وتحقيق مزيد من الاهتمام بضرورة وجود قاعدة كبيرة وقوية من اللاعبين داخل اندية الجولف.

من جانب اخر تبدأ غدا فعاليات الدورة التدريبية الدولية التى ينظمها اتحاد الجولف بالتعاون مع R&A النادى الملكى للجولف وذلك على ملاعب نادى جولف بالم هيلز.

وتستهدف الدورة تحقيق مزيد من تطوير وتنمية رياضة الجولف حيث تات ضمن برنامج R& A لتطوير الجولف فى القارة الأفريقية.

يحاضر فى الدورة التدريبية التى تشهد تدريبات نظرية وعملية كل من مايكل بلادرستون وجون ديكسون ومدرب المنتخبات الوطنية ريتشارد ماكليمور بحضور لاعبى المنتخب الوطنى للناشئين والناشئات وعدد من المدربين المحليين الذين وقع عليهم اختيار اتحاد الجولف.

تستمر الدورة لمدة ثلاثة ايام ويشرف عليها نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية تيمور ابو الخير وعضوا مجلس الادارة المهندس خالد الصيرفى ومحمد عطاالله والمدير التنفيذى للنادى الملكى للجولف R&A كيفن باركر .