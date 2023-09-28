الخطوط الجوية السنغالية توقع مذكرة تفاهم مع الخطوط الملكية المغربية

وقعت الخطوط الجوية السنغالية، مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية مع الخطوط الملكية المغربية، من المتوقع أن تعزز التعاون بين الشركتين.

ويتضمن ترتيبات المشاركة بالرمز والتي ستمكن الركاب من شراء التذاكر من خلال شبكة المبيعات لأي من الناقلتين.

وستشهد الشراكة أيضًا زيادة في الاتصالات المحتملة وخيارات أكبر من حيث الأوقات المتاحة وأيام الرحلات للمسافرين في كلا البلدين.

وستكون مجالات التعاون الأخرى ممكنة أيضًا، لا سيما فيما يتعلق بصيانة الطائرات واستئجارها ومناولتها، وكذلك في رأس المال البشري والتدريب الفني والإداري.

وتقول الخطوط الجوية السنغالية، وهي شركة مملوكة للدولة، إن طموحها هو أن تصبح الشركة الرائدة في مجال النقل الجوي في غرب أفريقيا.

ومع تسع طائرات حاليا، فإنها تخدم 21 وجهة في أفريقيا وأوروبا وأمريكا.

على شاطئ Voile d'or في السنغال ، جرت النسخة 34 من سباق السباحة في جزر داكار غوري.

فئتان من السباقات لهذا الحدث السنوي ، السباق A ، المخصص للمحترفين ويمتد على مسافة 5 متر والسباق B ، الذي جمع الهواة على مسافة 200 متر.

وبالنسبة للاتحاد السنغالي للسباحة وإنقاذ الحياة، الذي نظم المسابقة، سيكون السباق "خطوة جيدة" للسباحين الشباب الذين يستعدون للألعاب الأولمبية للشباب، التي ستقام في السنغال في عام 2026.

معبر داكار، غوريه الذي جمع هذا العام ما يقرب من 600 سباح من جميع الأعمار وتقاليد رياضية سنغالية حقيقية.

تم إطلاقه في عام 1985 وكان موجودا دائما باستثناء سنوات Covid (2020-2021).

أوقفت البحرية السنغالية رحلة 118 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد يوم الأربعاء ، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات اعتراض القراصنة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا ، حسبما ذكرت إدارة الإعلام بالقوات المسلحة.

وأضافت أن زورق دورية اعترض 118 مهاجرا محتملا قبالة سانت لويس (شمال). وأضافت أنه كان من المقرر نقلهم إلى دكار في وقت مبكر من مساء الأربعاء دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

أبلغت البحرية الفرنسية على الشبكات الاجتماعية عن عدة عمليات للصعود على متن القراصنة أو إنقاذ أو تولي مسؤولية المهاجرين غير الشرعيين منذ 23 أغسطس ، لا سيما قبالة ساحل سانت لويس. وإجمالا، شارك أكثر من 1 مهاجر محتمل في الأسبوعين الماضيين.

ويعتقد أن نحو ستين سنغاليا لقوا حتفهم بعد أن أبحروا في البحر في يوليو على متن طائر تم رصده وإنقاذه قبالة سواحل الرأس الأخضر في 14 أغسطس.

في كل عام، يحاول آلاف الأفارقة الذين يأملون في حياة أفضل الوصول إلى أوروبا عبر ساحل المحيط الأطلسي، على الرغم من الطبيعة الخطرة للرحلة، التي تقتل المئات منهم.

يسافرون على متن قوارب متواضعة أو عربات بمحركات يوفرها المهربون الذين يتقاضون رسوما مقابل الرحلة. العديد من الأراضي في جزر الكناري ، الأرخبيل الإسباني ، وبوابة أوروبا.

تشهد دولة السنغال، ارتفاع نسبة الوفيات سنويًا ويصل إلي 700 شخص كل عام، وعلما بأن عدد سكانها 17 مليون نسمة و90% من الحوادث ناتجة عن خطأ بشرى، وفقًا للاحصائيات الرسمية.

لقى ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم فى حادث طريق بشمال السنغال، يوم الأربعاء، خلال حافلة ركاب كانت متجهة إلي مدينة سانت لويس الشمالية، انقلبت بالقرب من بلدة لوجا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية، عن وفاة 23 شخصًا وأصابة 30 آخرون، ونقل في أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم والمتوفيين إلي المشرحة.

في 8 يناير ، قُتل 41 شخصًا بالقرب من بلدة كفرين، على بعد 250 كيلومترًا من داكار، وأصيب 100 بجروح في تصادم حافلتين.

مما دفع الدولة، لإعلان حالة الحداد الوطنى في البلاد لمدة 3 أيام.

بعد حوالي أسبوع من الحادث ، اصطدمت حافلة صغيرة تقل ركابًا بين المدن على خط سانت لويس لوغا بحمار. النتيجة: 19 قتيلا.

بسبب حوادث المرور التي تسببت في نقاش عام جاد ، اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات فيما يتعلق بالسلامة على الطرق.