قادت مديرية أمن أسيوط حملة أمنية واسعة النطاق داخل مركز شرطة منفلوط بأسيوط للقبض على عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

وأسفرت الجهود عن استهداف عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تقوم بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة. وسبق أن اتُهموا بالعديد من القضايا المتنوعة، أبرزها القتل العمد والأسلحة والشروع في القتل والقتل ومقاومة السلطات والسرقة القسرية والسطو. وعندما شعروا بالقوات، أطلقوا النار عليهم، فقتلوا ثلاثة منهم واعتقلوا اثنين آخرين. وضبط بحوزتهم سلاح رشاش جرينوف، و6 بنادق آلية، و3 بنادق شوزن، و25 خزنة، وعدة أعيرة نارية من عيارات مختلفة، وكمية من مادة الحشيش وزنت 11700 كيلوجرام. ووزنت مادة الأفيون 4 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت كيلوجرام واحد، و8000 حبة مخدرة، وسكين، ومبلغ مالي.

مقتل ثلاثة عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

وكان هذا استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بقصد الاتجار وحماية نشاطهما الإجرامي.