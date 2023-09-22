رئيس نادي أسوان: « إحنا أكتر الأندية المتضررة من دوري المحترفين»

تحدث رئيس نادي أسوان الشافعي صالح، عن معاناة فريقه المرتقبة خلال دوري المحترفين، والذي سيقام خلال أيام قليلة لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

وقال الشافعي خلال مداخلته في برنامج «ملعب الشمس» المذاع عبر قناة الشمس، إن دوري المحترفين سيبدأ ولم يصله شيء حول عوائد البث.

الشافعي: كيف أذهب لكل محافظات مصر بدون عائد

وأضاف، كيف أذهب لكل محافظات مصر بدون أي عائد وكيف سأصرف على الفريق.

وأكمل، اتحاد الكرة قرر إقامة الدوري ووافقنا، ثم بعد ذلك لا أحد تحدث معنا من المسؤولين، ونحن أكثر الأندية المتضررة من تطبيق دوري المحترفين