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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس نادي أسوان: « إحنا أكتر الأندية المتضررة من دوري المحترفين»

الشافعي صالح رئيس
الشافعي صالح رئيس نادي أسوان

تحدث رئيس نادي أسوان الشافعي صالح، عن معاناة فريقه المرتقبة خلال دوري المحترفين، والذي سيقام خلال أيام قليلة لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

 

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وقال  الشافعي خلال مداخلته في برنامج «ملعب الشمس» المذاع عبر قناة الشمس، إن دوري المحترفين سيبدأ ولم يصله شيء حول عوائد البث.

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وأضاف، كيف أذهب لكل محافظات مصر بدون أي عائد وكيف سأصرف على الفريق.

وأكمل، اتحاد الكرة قرر إقامة الدوري ووافقنا، ثم بعد ذلك لا أحد تحدث معنا من المسؤولين، ونحن أكثر الأندية المتضررة من تطبيق دوري المحترفين

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