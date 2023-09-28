تجار لـ«الوفد» زيادة الطلب والصادرات سبب تفاقم أزمة ارتفاع أسعار البصل بالأسواق

تشهد أسعار البصل في أسواق محافظة أسيوط، ارتفاعًا غير مسبوق، على الرغم من أن وصول سعر الكيلو في بداية موسم الحصاد، مارس الماضي، إلى نحو 10 جنيهات تقريبا، ليتخطى حاليا الـ 25 جنيها «جملة»، ويباع للمواطنين بـ 30 جنيهًا.

مما يؤدي إلى تضاعف الأعباء على المواطنين، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود.

وتعود أسباب ارتفاع أسعار البصل إلى عوامل عدة من بينها ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وقد اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار البصل، منها زيادة التواجد الأمني في أسواق الجملة وتوفير البصل بالمراكز التجارية بأسعار مخفضة.

ودعت الحكومة المزارعين والموردين إلى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه المواطنين والتعاون مع مؤسسات الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من الأعباء على المواطنين.

وخلال جولة ميدانية للوفد لسوق الشادر بالجملة بأسيوط، أحد أهم مراكز تجارة الفواكه والخضراوات في صعيد مصر، أكد الكثير من تجار التجزئة والجملة أن سبب ارتفاع أسعار البصل في مصر يرجع بشكل أساسي إلى أسباب عدة أهمها التصدير وقلة إنتاج المحصول خلال العام الحالي.

ويقول أحمد الفيومي، تاجر جملة، إن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة الطلب على البصل المصري من قبل الدول المستوردة، نظرا لجودة إنتاجه، ويتابع: حاليا يعتمد السوق على إنتاج القليوبية فقط. وفي أسيوط يبدأ إنتاج البصل في الفترة من 4 إلى 12 أبريل.

وأوضح حسين عبد الوهاب، أن تصدير البصل هو العامل الأساسي في ارتفاع أسعار المنتج، لأنه في هذه اللحظة فقط محافظة القليوبية هي التي تحصد محصوله، مضيفًا: "قلة الإنتاج تسببت في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ويقوم كبار التجار بتخزين محصول البصل بهدف إرضاء السوق ورفع السعر”. سعره.

وأوضح جرجس حنا، “تاجر من منطقة الزهراء” وأحد المترددين على السوق يومياً، أن أسعار البصل مرتفعة جداً، على الرغم من أنه يعتبر منتجاً أساسياً في كل منزل. وقال: “أصبحت أغلى من الفاكهة”، مشيراً إلى معاناتهم وكثرة خسائر التجار بسبب ارتفاع الأسعار، ما تسبب في ركود حركة البيع والشراء، وبالتالي تلف المنتج.

جدير بالذكر أن البصل لا يتم بيعه في المزاد الصباحي بالسوق، ولكن يتم تحديد الأسعار حاليًا من قبل كبار التجار.

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