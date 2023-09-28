4 عادات غذائية تخلصك من ارتفاع نسبة السكر في الدم

تحدث مضاعفات مرض السكري بسبب ضعف إنتاج الأنسولين، مما يزيد من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير، ولحسن الحظ يمكنك مواجهة التهديد الذي يشكله ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بعلاج آخر التغذية السليمة.

ربما سمعت القول المأثور بأن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم وتبين أن هذا ينطبق بشكل خاص على السيطرة على مستويات السكر في الدم في الواقع، وفقًا لأحد الخبراء، يعد بدء اليوم بتناول وجبة متوازنة أحد أعظم الأسلحة التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة دفاعك ضد ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ولقد ثبت أن وجبة الإفطار تنظم عملية التمثيل الغذائي للسكر في الدم وقد تؤدي إلى تحسين مقاومة الأنسولين والتحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم تقول الدكتورة فاسيليسا، أخصائية التغذية: "إن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار مستويات السكر في الدم طوال اليوم، بالإضافة إلى الجوع المفرط، الذي يمكن أن يتعارض مع خيارات الطعام ويؤدي إلى الاستهلاك المفرط للكربوهيدرات البسيطة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم".

لا تأخذ كلام الخبراء على محمل الجد: تدعم الأبحاث أيضًا أهمية وجبة الإفطار لاستقرار مستويات السكر في الدم، وشملت الدراسة الصغيرة تسعة رجال أصحاء تناولوا وجبتهم الأولى في اليوم أو تجاوزوها.

ثم قام فريق البحث بقياس مستويات السكر في الدم بشكل متكرر ووجد أن مستويات السكر في الدم بعد الغداء كانت أعلى في المجموعة التي فاتت وجبة الإفطار.

ما أطعمة الإفطار الأفضل للتحكم في نسبة السكر في الدم؟

شارك أحد خبراء التغذية أفضل وجبات الإفطار التي تساعد على تطبيع مستويات السكر في الدم.

الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف لا يهضمها الجسم وبالتالي لا ترفع مستويات السكر في الدم، مما يساعد على منع الارتفاعات والانهيارات لذلك، ينصح اختصاصي التغذية باختيار الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل: الشوفان، وخبز الحبوب الكاملة، وحبوب النخالة، والفواكه، والخضروات، والمكسرات.

الأطعمة الغنية بالبروتين

يمكن أن يساعد البروتين في استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق تقليل تأثير الكربوهيدرات على مستويات الجلوكوز، لذا فإن عناصر الإفطار الأساسية مثل البيض واللبن اليوناني والجبن هي خيارات رائعة.

الدهون الصحية

يمكن أن يساعد تضمين الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور في وجبة الإفطار في التحكم في نسبة السكر في الدم.

الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

يصف مؤشر نسبة السكر في الدم المعدل الذي ترفع به الكربوهيدرات مستويات السكر في الدم، الفواكه مثل التوت والتفاح والكمثرى والحمضيات، ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، تطلق السكر في مجرى الدم بشكل أبطأ.

قد يساعد ذلك في رفع نسبة السكر في الدم تدريجيًا بدلاً من التسبب في ارتفاعه ويمكن أن يكون الجمع بين المغذيات الكبيرة الثلاثة، الكربوهيدرات والبروتين والدهون مع الألياف، طريقة رائعة للوقاية من مرض السكري.