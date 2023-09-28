عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا مع أعضاء لجنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030/2023، وذلك لوضع خطة عمل الجهات المعنية بتطبيق وتفعيل أهداف الاستراتيجية الرامية إلى إرساء قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة وفعالية الجهاز الإداري بالمحافظة.

حيثُ أكدت نائب المحافظ على ضرورة تكثيف برامج التدريب للعاملين بالجهاز الإداري في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة والإلمام بمنظومة القوانين والمواثيق المنظمة للعمل ومُدوّنة السلوك الوظيفي. كما وجهت بتطبيق منظومة لتقييم مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة، على أن يتم البدء بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية؛ لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات والسرعة والكفاءة في أدائها.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المهمة لضمان تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل فعال. تم التأكيد على أهمية تحديث السياسات والإجراءات لضمان وجود بيئة تشجع على الشفافية والنزاهة في جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة.

تم تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية. ستقوم هذه المجموعة بتحليل القضايا المحلية المرتبطة بالفساد وتحديد الأولويات والأهداف المحددة ووضع الخطوات العملية اللازمة لتحقيقها. ستعمل المجموعة على تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بنجاح.

من المتوقع أن تتضمن الخطة عمليات تدريب للموظفين والمشرفين لتعزيز مهاراتهم في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية. سيتم أيضًا تطوير آليات للرصد والتقييم المستمر لتقييم تنفيذ الخطة وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء.

تعتبر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030/2023 جهدًا مهمًا لضمان النزاهة والشفافية في جميع مجالات العمل الحكومي. ستكون هذه الجهود ذات تأثير إيجابي على التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الحكومة المحلية.

من المتوقع أن يتم تنفيذ الخطة في الأعوام القادمة وأن تحقق نتائج ملموسة في مكافحة الفساد وتحسين الأداء الحكومي في محافظة الوادي الجديد. ستبذل السلطات المحلية قصارى جهدها لضمان تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المرسومة.

نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماع لجنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماع لجنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد