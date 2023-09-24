الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تمساح ضخم يثير الرعب بتجوله حاملًا جثمان إنسان.. شاهد

أثار تمساح رعب السكان
أثار تمساح رعب السكان

 في حادثة أثارت الرعب في أحد الأحياء السكنية بمقاطعة بينيلاس في ولاية فلوريدا الأمريكية، استجاب مكتب شرطة بينيلاس ولجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية لمكالمة طوارئ تفيد بوجود تمساح ضخم يحمل في فمه ما يعتقد أنها بقايا جثة بشرية.

 ورد النواب بخصوص شخص متوفى مع ذلك التمساح، وتم التعرف على الضحية المتوفاة على أنها سابرينا بيكهام، 41 عامًا.

txt

جليس تمساح بـ3000 دولار شهريًا مع تأمين صحي

txt

سيدة تواجه الموت بين فكي تمساح لمدة 90 دقيقة

 ووفقًا للجيران، فقد تلقوا المكالمة بعد أن اكتشف رجل شيئًا ما في الماء، وقال شاهد عيان: “كنت أسير إلى العمل لإجراء مقابلة، وحدث أنني نظرت إلى هذه البحيرة ورأيت رأس التمساح، ولكن عندما نظرت عن قرب كان هناك جذع سفلي في فمه، كان عقلي يحاول عدم تصديق ذلك، لكنه كان حقيقيًا”.

واستعادت في النهاية بقايا الشخص المتوفى من الممر المائي، ووفقًا للسلطات، فقد تم قتل التمساح الذكر، الذي كان طوله 13 قدمًا و8.5 بوصة، بطريقة إنسانية وتم إخراجه من الممر المائي.

 وقال آخر: "أطفالي يسيرون هناك طوال الوقت، لذا فإن الأمر مخيف حقًا"، مواصلًا: "إنه أمر مخيف، وهناك الكثير من الأطفال الذين يأتون من المدرسة ويسيرون بهذه الطريقة. وليس لديهم أي بوابات لأي شيء".

شاهد الفيديو..


 

 

مواد متعلقة

مسؤول كبير في المكسيك يتزوج من أنثى تمساح للمرة الثانية (شاهد)

رجل يتزوج تمساح لسبب عجيب (شاهد)

ترحيب غير حار من تمساح لصياد.. حوله إلى "ضحية" (فيديو)

لأول مرة.. ولادة عذرية لأنثى تمساح تعيش في عزلة

تمساح يهاجم غواص.. رأسه كان بين فكي المفترس

تمساح ينتزع غزالا من أنياب 3 فهود.. شاهد

تمساح يبتلع أسترالي أثناء رحلة صيد مع أصدقائه
الجريدة الورقية