تمساح ضخم يثير الرعب بتجوله حاملًا جثمان إنسان.. شاهد

في حادثة أثارت الرعب في أحد الأحياء السكنية بمقاطعة بينيلاس في ولاية فلوريدا الأمريكية، استجاب مكتب شرطة بينيلاس ولجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية لمكالمة طوارئ تفيد بوجود تمساح ضخم يحمل في فمه ما يعتقد أنها بقايا جثة بشرية.

ورد النواب بخصوص شخص متوفى مع ذلك التمساح، وتم التعرف على الضحية المتوفاة على أنها سابرينا بيكهام، 41 عامًا.

ووفقًا للجيران، فقد تلقوا المكالمة بعد أن اكتشف رجل شيئًا ما في الماء، وقال شاهد عيان: “كنت أسير إلى العمل لإجراء مقابلة، وحدث أنني نظرت إلى هذه البحيرة ورأيت رأس التمساح، ولكن عندما نظرت عن قرب كان هناك جذع سفلي في فمه، كان عقلي يحاول عدم تصديق ذلك، لكنه كان حقيقيًا”.

واستعادت في النهاية بقايا الشخص المتوفى من الممر المائي، ووفقًا للسلطات، فقد تم قتل التمساح الذكر، الذي كان طوله 13 قدمًا و8.5 بوصة، بطريقة إنسانية وتم إخراجه من الممر المائي.

وقال آخر: "أطفالي يسيرون هناك طوال الوقت، لذا فإن الأمر مخيف حقًا"، مواصلًا: "إنه أمر مخيف، وهناك الكثير من الأطفال الذين يأتون من المدرسة ويسيرون بهذه الطريقة. وليس لديهم أي بوابات لأي شيء".

شاهد الفيديو..



