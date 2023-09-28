أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس لدى تجار الجملة

أسعار الارز.. شهدت أسعار الارز خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة استقرارا، عقب تسجيل مستويات مرتفعة خلال تعاملات أمس بالنسبة للشعير والذي سجل ما بين 200 إلى 400 جنيه، وذلك بالرغم من بدء موسم حصاد الأرز في المحافظات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الارز خلال تعاملات اليوم الخميس لدى تجار الجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية للوقوف على أبرز المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية لاسيما اسعار الارز والذي استقر اليوم الخميس في الاسواق، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الأرز اليوم الخميس للجملة

الارز

أرز الشعير

واستقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» بالأسواق المحلية لتسجل 15 ألف جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 14 ألف جنيه.

الأرز الأبيض

ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» إلى 22,800 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» 21,500 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 24 جنيهًا للمستهلك.