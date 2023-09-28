تاياني: يجب أن نحول دون تحول البحر المتوسط إلى "مقبرة"

شدّد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني على ضرورة منع تحول البحر الأبيض المتوسط إلى "مقبرة" للمهاجرين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

مقبرة للمهاجرين

وقال تاياني، بمناسبة تنظيم المدرسة السياسية "الأمل الشاب" في روما، إن "البابا فرانسيس على حق ويجب أن نمنع أن يصبح البحر الأبيض المتوسط مقبرة للمهاجرين وللقيام بذلك، يتعين علينا أن نتعامل مع قضية الهجرة معًا، كأوروبيين، وأن ندافع عن الحق في عدم الهجرة".

اتخاذ إجراءات مهمة في أفريقيا

وتابع "لذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مهمة في أفريقيا لتحقيق نموها هناك حاجة إلى استراتيجية طويلة المدى".

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، "لقد طرحنا الأسبوع الماضي قضية الهجرة غير الشرعية على طاولة الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب من كافة المنظمات الدولية مكافحته. لا يمكن حلها فقط بإجراءات الشرطة".



وتابع تاياني، الذي من المقرر أن يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين اليوم "في هذه اللحظة، تظهر ألمانيا القليل من التضامن تجاه إيطاليا. في الأيام الأخيرة، لم يصل أي مهاجرين سواء من تونس أو ليبيا: نحن نسير في الاتجاه الصحيح، بفضل الاتفاقيات الدبلوماسية. العمل المضني الذي تم إنجازه مع بلدان المغادرة يؤتي ثماره".



وأشار إلى أن ظاهرة الهجرة "قضية واسعة النطاق للغاية وهناك وضع متفجر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، مؤكدا أنهم "توصلوا إلى اتفاق لجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى ساحل العاج".



وفيما يتعلق بالأموال الأوروبية الموجهة لتونس، قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي: "لحسن الحظ، بدأ التمويل المجتمعي الأول.".

وكان قد صرح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، أمس الأربعاء، أن العمل على اتفاقيات دبلوماسية مع ساحل العاج وغينيا فيما يتعلق بالهجرة "مستمر".

إصدار تأشيرات لمواطنيها الراغبين في الذهاب إلى تونس

وقال تاياني، في ختام الاجتماع السياسي الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيطاليا وألبانيا، إنه فيما يتعلق بقضية المهاجرين، "هناك اتفاقيات دبلوماسية تحرز تقدما".

وأكد تاياني أن "التعاون مستمر، ويمكن وقف التدفقات من تونس"، مضيفا "نتحرك أيضًا مع ساحل العاج وغينيا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين ينحدرون من هذه البلدان. كما ستقوم ساحل العاج بإصدار تأشيرات لمواطنيها الراغبين في الذهاب إلى تونس، لتجنب الممرات الغريبة إلى أوروبا. وستفعل غينيا الشيء نفسه".

وبدوره أشاد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، بما اسماه "ردود فعل إيجابية" من جانب الأمم المتحدة تجاه قضية الهجرة.