كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة تسكين طلاب المدارس في العام الدراسى الجديد 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه قرر تخصيص أول أيام العام الدراسى الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى مثل الصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الهدف من تخصيص أول أيام العام الدراسى الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى هو التغلب على مشكلة التزاحم والتدافع التي تحدث كل عام.

ووجه وزير التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من صيانة جميع المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد والتأكد من الجاهزية لاستقبال الطلاب.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة انتظام الدراسة منذ اليوم الأول في العام الدراسى الجديد والعمل على عودة الطلاب للمدارس.

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاق العام الدراسى الجديد 2023-2024 في المدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

كما ينطلق العام الدراسى الجديد يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 في مدارس المحافظات التي تعتمد يوم السبت إجازة أسبوعية رسمية.

خريطة العام الدراسى الجديد

يبلغ عدد الأسابيع في العام الدراسى الجديد 35 أسبوعًا، حيث ينتهي العام الدراسي الجديد يوم السبت 8 يونيو 2024.

وينتهي الفصل الدراسى الأول 25 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2024.

وتبدأ إجازة نصف العام في العام الدراسى الجديد يوم 27 يناير 2024 ، وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .



كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثاني في العام الدراسي الجديد لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .



أما امتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية في العام الدراسى الجديد وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.



