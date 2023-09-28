اكتشاف كوكب جديد يشبه حجم الأرض 8 مرات (شاهد)

اكتشف علماء الفلك كوكبين جديدين خارج نظامنا الشمسي، أحدهما قد يتوفر على خصائص ملائمة للعيش، حسب فريق أبحاث الفيزياء الفلكية بجامعة غوتنغن في ألمانيا، ويدور الكوكبان حول نجم كبتنيس (Kapteyns) الذي لا يبعد سوى بـ13 سنة ضوئية عن الشمس، وبالتالي فهو أقرب النجوم إلينا.

عرض برنامج صباح العربية المذاع على قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "اكتشاف كوكب جديد قد يصلح للحياة".

وجاء في التقرير أن الأمر يبدو أن هناك حياة في كوكب بالفضاء، وأن العلماء في وكالة ناسا، شاهدوا شيئًا وهو: "هناك حياة على كوكب يبعد عن كوكب الأرض بـ120 مليون سنة ضوئية".

وكشفت مذيعة القناة أن ما توصل له العلماء يعطي الأمل بأن هناك حياة، في مكان آخر غير الأرض، ولكن هناك صعوبة في الحصول على صور من هذا الكوكب.

وأشارت إلي أن العلماء ستحصل على صور بعد عام، وأن هذا الكوكب بحجم الأرض 8 مرات.