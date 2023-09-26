فاروق الباز: عينات كوكب المريخ تشبه تكوينات الصحراء الغربية في مصر

أشاد العالم الكبير د. فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، باحتفالية "تفوق الجامعات"، مؤكدًا أهمية البرامج الجامعية، مشيرًا إلى أن مصر عانت من التعليم على مدار 50 عامًا بعدما كان الأفضل، وحدث نوع من "الأسى" على التعليم، معقبًا :"الأساتذة المصريين كان رأسهم برأس أي عالم تاني في العالم، ولابد من عودة التعليم المصري لريادته مرة أخرى، وحان الوقت لذلك".

أسرار النظام الشمسي

وفي سياق آخر، كشف أهمية وصول عينة كويكب "نيبو" حيث تنتظر وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الكبسولة، التي تحتوي على غبار من الكويكب "بينو"، للتعمق أكثر في أسرار النظام الشمسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، إن العينيات فرصة لمعرفة الكثير عن تكوين الأرض، مشيرًا إلى أن عينات كوكب المريخ تشبه بشكل كبير التكوينات في الصحراء الغربية بمصر، وربما يعني ذلك أن تكوين المريخ أشبه بتكوين الأرض.



وتقدر عينة كويكب بينو بنحو 250 جرامًا، وهو ما يتجاوز بكثير العينة المنقولة من كويكب ريوجو عام 2020، التي بلغت حينها 5 جرامات، والعينة الضئيلة التي جاءت من كويكب إيتوكاوا في 2010. أهمية وصول عينة كويكب "نيبو" حيث تنتظر وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الكبسولة، التي تحتوي على غبار من الكويكب "بينو"، للتعمق أكثر في أسرار النظام الشمسي.