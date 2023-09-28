«خالد صبرى هولدينج»  تحقق مبيعات بمليار جنيه من مشروع «Rosail CitY»

أعلنت شركة خالد صبرى هولدينج نجاحها عن تحقيقها مبيعات بمليار جنيه من مشروع Rosail City وذلك منذ إطلاقه خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وبهذا الخصوص قال المهندس خالد صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة خالد صبرى هولدينج، إنه الشركة حققت مبيعات جيدة للمشروع خلال المشاركة فى فعاليات معرض سيتى سكيب 2023.

ولفت إلى توافر كافة عناصر التميز فى مشروع Rosail City بالقاهرة الجديدة، وكذلك تميز المرحلة الجديدة فى المشروع والتى تم طرحها لأول مرة خلال فعاليات معرض سيتى سكيب.

واعتبر أن معرض سيتى سكيب يعد أحد الملتقيات والمعارض الهامة التى تضعها الشركة فى خطتها البيعية منذ بداية العام، فالشركة تحرص على التواجد فى معارض يوجد عليها إقبال قوى وحيوية وحضور من العملاء طوال فترة انعقاد المعرض، وهى عناصر توافرت فى معرض سيتى سكيب.

وأضاف أن الشركة طرحت خلال المعرض مرحلة جديدة بمشروع Rosail City، وهى مرحلة LAKE HOUSE، والتى تضم وحدات بمفهوم جديد مميز ومختلف، كما تم تقديم عرض حصرى طوال أيام المعرض وهو عبارة عن عرض تشطيب مجانى على الوحدات المباعة خلال فترة المعرض، وهو عرض لقى إقبالا من العملاء، خاصة فى ضوء ارتفاع تكلفة التشطيب حاليا.

وأوضح أن مشروع «Rosail City» عبارة عن مدينة سكنية متكاملة وتقع على مساحة 56 فدانا بـ«مستقبل سيتى» بمدينة القاهرة الجديدة، ويتميز بنسبة بنائية تصل إلى 18% فقط و82% عبارة عن مساحات خضراء ومسطحات مائية وبحيرات صناعية وخدمات، وهو ما يعنى مشروعا ذات مساحات واسعة تضمن حياة ذات جودة ورفاهية للعملاء، ويضم وحدات تتنوع بين الفيلات وتاون هاوس وتوين هاوس وعمارات وشقق سكنية.