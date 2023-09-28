أسعار الدواجن اليوم الخميس من أرض المزرعة.. وارتفاع الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار شهدتها الأسعار خلال تعاملات، اليوم الخميس، من أرض المزرعة والأسواق المحلية المصرية، وارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم من أرض المزرعة ووصلت إلى 70 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" في هذا السياق أسعار الدواجن من أرض المزرعة خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفراخ صباح اليوم الخميس في الاسواق المصرية

الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة ارتفاعًا وصلت إلى 70 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما ارتفع أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 83 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

بينما جاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 111 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 43 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 17 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 32 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 57 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 47 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 38.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 22 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 70 جنيهًا.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 70 جنيهًا و111 جنيهًا.