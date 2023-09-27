رئيس الصين يُعلّق مُجددًا حول منظمة التجارة العالمية

صرح الرئيس الصيني "شي جين بينج"، بأن الحاجة لإصلاح منظمة التجارة العالمية هو إجماع مشترك واتجاه مشترك، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وعقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأربعاء، اجتماعا ترأسه شي جين بينغ، حيث ناقش المشاركون في الاجتماع قواعد منظمة التجارة العالمية وسبل إصلاحها.

إصلاح منظمة التجارة العالمية

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي قوله إن "الحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية هي إجماع عام واتجاه عام".

وشدد شي على أن منظمة التجارة العالمية ركيزة مهمة للتعددية ومنصة مهمة للحوكمة الاقتصادية العالمية.

ووفقًا له، يتوجب على الصين للمشاركة في إصلاح منظمة التجارة العالمية "الوقوف بحزم وثبات على الجانب الصحيح من التاريخ"، والالتزام بالاتجاه العام للعولمة الاقتصادية، والدفاع عن التجارة الحرة والتعددية الحقيقية، ومعارضة الأحادية والحمائية.

وأشار إلى ضرورة مقاومة تسييس واستغلال القضايا التجارية كسلاح، وتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

وأكد شي أن الصين ستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية، بما في ذلك الصين نفسها بحزم.