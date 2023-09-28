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الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طرق سداد فاتورة الكهرباء 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

طرق سداد فاتورة الكهرباء..  تتعدد وسائل سداد فاتورة الكهرباء ولم تقتصر على الدفع من خلال محصل الكهرباء التابع للشركة كما كان في السابق والاعتماد على تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني خاصة بعد ظهور العدادات الحديثة ذات الدفع المسبق.

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كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مع انتهاء سبتمبر

وترصد لكم  "بوابة الوفد" في السطور التالية كيفية سداد فاتورة الكهرباء وطريقة الاستعلام عن الفاتورة في مجموعة من الخطوات البسيطة.

طرق سداد فاتورة الكهرباء

يمكن سداد فاتورة الكهرباء عن طريق العديد من الطرق المختلفة التالية:

الدفع من خلال موقع شركة الكهرباء القريب من منزلك.

الدفع عن طريق محصل الكهرباء التابع للشركة.

الدفع عن طريق خدمة فودافون كاش، أو أي محفظة أخرى.

خدمات الدفع الفوري.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تصفح الموقع الإلكتروني للشركة.

النقر على أيقونة الخدمات.

اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

كتابة البيانات الخاصة بصاحب العداد.

كتابة رقم العداد بشكل صحيح، والذي ستجده موجودًا أعلى الفاتورة.

كتابة الرقم القومي لصاحب العداد.

النقر على الاستعلام عن الفاتورة.

 

الجريدة الورقية