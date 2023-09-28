لأول مرة تحت قيادة جوارديولا.. مانشستر سيتي يحقق رقم سلبي

شهدت الساعات الأخيرة إنتكاسة لجماهير فريق مانشستر سيتي ومدرب الفريق بيب جوارديولا، وذلك بعد خسارته أمس الأربعاء من نظيره نيوكاسل بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية .

رقم سلبي لمانشستر سيتي بعد هزيمة نيو كاسل

تعد هزيمة مانشستر سيتي من فريق نيوكاسل وخروجه من بطولة الكأس، هي المرة الأولى التي يخرج فيها مان سيتي من دور مبكر (الدور الثالث) في بطولات الكؤوس المحلية تحت قيادة بيب جوارديولا.

تعليق جورايدولا بعد توديع مسابقة الكأس

صرح بيب جورايدولا بعد الهزيمة من نيوكاسل وقال :" حظًا سعيدًا في كأس الرابطة أمامنا ثلاث مسابقات أخرى سننافس عليها".

ونجح نيوكاسل يونايتد الذي تسلح بجماهيره وملعبه في تحقيق الفوز، ومواصلة مشوار البطولة التي خسرها في النهائي النسخة الماضية لصالح مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا مفاجئًا على مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وأجرى جوارديولا المدير الفني للسيتي 8 تغييرات عن مباراة نوتنجهام فورست الماضية في الدوري الإنجليزي بمشاركة كل من أورتيجا، سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، كوفاسيتش، كالفين فيليبس، أوسكار بوب، وجريليش أمام نيوكاسل.