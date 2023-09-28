محافظة الجيزة توجه حملاتها المكبرة بجنوب وحدائق الأهرام

الجيزة : رفع ٢١٠٠ حالة تعدي علي الطريق العام للمقاهي والمطاعم والمحال بجنوب الجيزة وحدائق الاهرام

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم بتكثيف الحملات على مدار اليوم بقطاع هضبة الأهرام لمنع إشغالات ومخالفات المقاهي والمطاعم والمحال وتحسين حالة النظافة استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن رفع ١٢٠٠ حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال العامة بقطاعات (ز، ل ، ك ، ط ، ب) وذلك للتعدي على الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء علي مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملات بقطاع هضبة الأهرام من رصد مخالفة بالفراغ السياحى للعقار رقم 2 أ والتي تم إيقافها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك بالإضافة إلى أنه تم توجيه حملة لرفع المخلفات من الأراضى الفضاء بنطاق المدينة والتى تمكنت من رفع المخلفات بقطع أراضى (224 ب، 66 ن).

وتابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت ميدان الجيزة وشوارع المدرسة وأحمد ماهر وسعد زغلول والصناديلي والغرفة التجارية والمحطة وزكريا بن بخنس ومراد وأسفرت عن رفع حوالي ٩١٠ حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة علي مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام على مدار اليوم.