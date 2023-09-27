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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد تحذيرات الارصاد.. أسباب تكون الشبورة المائية

الشبورة المائية
الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا والتي تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مناشدة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية، والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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شديد الحرارة على الجنوب .. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

أسباب تكون الشبورة المائية 

ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن أسباب تكون الشبورة المائية يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة، الهدوء النسبي للرياح، وانخفاض حرارة السطح، ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فالشبورة المائية  أو الضباب هي ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض.

تكاثف بخار الماء

وأشارت، تحدث الشبورة المائية نتيجة تكاثف بخار الماء، قرب سطح الأرض ويساعد على تكوينها الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو حيث يعلق عليها البخار، لافتة إلى أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة المصاحبة خلال الفترة المقبلة لذلك يجب توخي الحذر.

الطقس السائد حار نهارًا 

وذكرت، الطقس السائد حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحالة البحرين فإنها تصلح لكافة الأنشطة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الكبرى، العظمى 35 ، والصغرى 24

الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، العظمى 35، الصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 33، الصغرى 22

السواحل الشمالية الشرقية، العظمى 32، الصغرى 25

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، العظمى 38، الصغرى 28

شمال الصعيد، العظمى 37، الصغرى 22

جنوب الصعيد، العظمى 44، الصغرى 27 

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