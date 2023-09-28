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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أسما إبراهيم تحصل علي جائزه افضل برنامج في مهرجان الفضائيات

بوابة الوفد الإلكترونية

تسلمت الاعلامية أسما إبراهيم، جائزة أفضل برنامج فني، وذلك  مساء أمس، الاربعاء، خلال حفل مهرجان الفضائيات العربيه، الذي أقيم في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

 

وحصلت أسما علي الجائزه عن برنامجها " حبر سري " الذي يعرض علي شاشه القاهرة والناس،  وقالت خلال استلام الجائزه " أنا سعيده بنجاح حبر سري وبهدي الجائزة لكل العاملين في البرنامج علس رأسهم المخرج ميلاد أبي رعد.

من ناحية اخري تواصل أسما إبراهيم، حاليا تصوير حلقات الموسم السابع من البرنامج، والذي من المقرر ان تستضيف به عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي ويعرض خلال الشهر المقبل علي شاشة القاهرة والناس.

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