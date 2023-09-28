أسعار العملات العربية والاوروبية صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

أسعار العملات.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، نظرًا لتعطيل العمل في القطاع المصرفي من قبل البنك المركزي المصري، احتفاءً بالمولد النبوي الشريف، ومن المقرر ان يستانف العمل يوم الاحد المقبل.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم الخميس في القطاع المصرفي المصري

العملات

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 32.31 جنيه للشراء، 32.61 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 37.28 جنيه للشراء، 37.53 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 98.83 جنيها للشراء، و99.82 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.