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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الموعد الأخير للأوكازيون الصيفي 2023

الاوكازيون
الاوكازيون

الأوكازيون الصيفي 2023.. يبحث الكثير من الأشخاص عن العروض والتخفيضات، على رأسها موعد الأوكازيون الصيفي أو الشتوي في نهاية كل موسم، للحصول على المنتجات والملابس بأسعار مخفضة.

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وقد كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد للأوكازيون الصيفي الذي يستمر العمل به منذ 7 أغسطس الماضي، لتوفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2023

ويعد آخر موعد للأوكازيون الصيفي، بعد غد السبت الموافق 30 سبتمبر الجارى. 

وذكرت وزارة التموين في بيان لها، بعض القواعد الخاصة بالأوكازيون الصيفي، أهمها أحقية المحلات المشاركة في الأوكازيون اختيار نسبة التخفيضات دون إلزامها بأي نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية، وأن يتم الإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات. 

وقالت وزارة التموين إنّ من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما وصل عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023 منذ انطلاقه من شهر في 7 أغسطس الماضي، 3284 محلًا على مستوى المحافظات بتخفيضات تتراوح من 20% وتصل إلى 75% في بعض المحلات.

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