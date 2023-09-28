وزير التعليم العالي يرأس المجلس الأعلى للجامعات في العاصمة الإدارية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس،



في بداية الاجتماع، وجه المجلس الأعلى للجامعات برقية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية ، وتكريم سيادته لأوائل الجامعات المصرية في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر.

وثمن المجلس الأعلى للجامعات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اثناء حضوره فعاليات جلسة «حكاية وطن» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، حيث وجه بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وذلك امتدادًا للمسار الذي وجه به سيادته من قبل بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية.

وثمن المجلس الأعلى للجامعات كذلك توجيهات رئيس الجمهورية، بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعما لمبادرة الابتكار والإبداع في الجامعات بالتعاون مع قطاع الصناعة.



وأشاد المجلس الأعلى للجامعات بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وكذلك تعاون كافة أجهزة الدولة، بما كان له أطيب الأثر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر كمًا وكيفًا، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على التصنيف الدولي للجامعات المصري، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة في كافة القطاعات بالدولة.

المجلس الأعلى للجامعات يتابع تنفيذ تعليمات السيسي

وأكد المجلس الأعلى للجامعات على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس، من خلال برامج تنفيذية بجداول زمنية محددة، وسوف يتابع المجلس بشكل دوري تنفيذ هذه التوجيهات على كافة مستويات التطوير المطلوبة من خلال دعم التخصصات العلمية التي تركز على الرقمنة، وزيادة ربط البرامج الدراسية الجديدة بسوق العمل، وتفعيل دور الجامعات في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

كما وجه المجلس الأعلى للجامعات الشكر لأسرة جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على الجهد المشرف للجامعة في إعداد وتنظيم احتفالية " يوم تفوق الجامعات المصرية" بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي لتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولي لتعيينه رئيسًا لجامعة دمياط، والدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل لتعيينه رئيسًا لجامعة السويس، والدكتور مصطفى يوسف النجار لتعيينه رئيسًا لجامعة مطروح، والدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز لتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، متمنيا لسيادتهم التوفيق والسداد.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.



كما وجه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.



كما وجه الوزير بجاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.



ووجه الوزير أيضًا بوضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وكذلك الاهتمام بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات المجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وكذلك تعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء لديهم نحو وطنهم. كما وجه أيضًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر سبتمبر، وفي مقدمتها، مشاركة الوزير في جلسة حوارية بعنوان "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم تفوق الجامعات مصر بتشريف السيد رئيس الجمهورية ، بجامعة قناة السويس، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال السنوات التسع الماضية، وتأهيل خريجي الجامعات لاقتحام سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال برامج دراسية متطورة وكليات ذكية تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى التوسع بمنظومة الإتاحة، وفتح مسارات جديدة في التعليم العالي، حيث تتواجد 96 جامعة مصرية في عام 2023 موزعة على كافة أقاليم مصر.



كما تناول الوزير الربط بين الجامعات والبرامج الأكاديمية وخطط الدولة المستقبلية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030، حيث تم إنشاء تحالفات في سبع أقاليم على مستوى الجمهورية بمشاركة جامعات حكومية وخاصة وشركات؛ بهدف تأهيل خريج متكامل وإكسابه مهارات متعددة، لمواجهة تحديات سوق العمل.



ولفت التقرير إلى فعاليات الملتقى المصري البريطاني الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد وزير التعليم العالي توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية لإنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية، وتوقيع اتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والبريطاني في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع العقد النهائي لإنشاء فرع جامعة شرق لندن بالجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية، وتوقيع اتفاقية لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابيير، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة إسكس البريطانية، وتوقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمجلس الثقافي البريطاني، وتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة إسكس لإنشاء فرع لها بمصر، وتخفيض 30 % من قيمة مصروفات الطلاب المصريين الدارسين بها.



وتناول التقرير مشاركة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على رأس وفد مصري رفيع المستوى في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة ال77 والصين، بالعاصمة الكوبية هافانا، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، وذلك تحت عنوان (تحديات التنمية الحالية: دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تم خلال المؤتمر بحث آليات التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين مصر وبعض مسئولي الدول الصديقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتناول التقرير متابعة الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية مع شركة متجر للهندسة والتجارة، والشركة الصينية الشريكة في تصنيع السيارة الكهربائية، وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقًا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية.



كما شمل التقرير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة مايكروسوفت؛ بهدف تطوير مهارات طلاب الجامعات في مجال التكنولوجيا وربطهم بسوق العمل، وتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع أجندة التحول الرقمي في مصر.



وأشار التقرير إلى افتتاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات يوم "كن مستعدًا التوظيفي"، والذي يعد أحد فعاليات مبادرة "كن مستعدًا" Be Ready كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"؛ وهو برنامج يتم تنفيذه برعاية وزارة التعليم العالي وبدعم من المملكة المتحدة وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية، مستعرضا دور الوزارة والجامعات المصرية في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتا إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب في مبادرة كن مستعدا من 20 جامعة مصرية.

وتناول التقرير مشاركة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة عشرة في جامعة حلوان، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، والذي شهد مشاركة 4000 طالب من مختلف الجامعات المصرية على مدار أسبوع، وفي هذا الإطار وجه الوزير الشكر لأسرة جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على حسن التنظيم ونجاح فعاليات الأسبوع.



وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية العلوم جامعة الأقصر بداية من العام الدراسي 2023/2024.



كما وافق المجلس على تجديد عضوية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من الخارج وهم (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس جامعة الأزهر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية).



