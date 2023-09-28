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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بالضفة

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة

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وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، اليوم، إن الاقتحامات جرت من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

 

اعتقالات بالضفة الغربية

وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أربعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة "طوباس" الواقعة شمال شرق الضفة واعتقلت شابين، فيما قامت قوات الاحتلال باقتحام مخيم "بلاطة" في محافظة "نابلس" القريبة من طوباس، وحاصرت عددا من المنازل وسط تحليق لطائرات الاستطلاع، قبل أن تعتقل شابًا.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة "قلقيلية" شمال غرب الضفة، واعتقلت شابًا في العقد الثالث من العمر بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

 

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