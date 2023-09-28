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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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من أقدم المهن في التاريخ .. تعرف على صناعة الفخار في غزة (شاهد)

صناعة الفخار في غزة
صناعة الفخار في غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية تقريرًا مفصلًا عن صناعة الفخار بغزة، وكيف تمسك شيوخ المهنة بهذه الصناعة وتوارثها الأجيال من بعدها إلى وقتنا الحالي.

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صناعة الفخار

وذكر التقرير أن صناعة الفخار واحدة من أقدم المهن في التاريخ، حيث يتم إنتاج أواني استخدمها الإنسان القديم توارثتها بعض العائلات الغزية ولم تكترث بمنافسة الخامات الأخرى أو حتى الألوان.

وأشار التقرير إلى أن هناك أشكالًا مختلفة من الفخار له العديد من الاستخدامات، حيث عاشت معها مهنة صناعة الفخار، حافظت على شكلها التقليدي البكر، ولون طينها الذي نطق بها تراب الأرض كما عكست تمسك أصحابها بالوطن.

تنقية الطين

فما بين تنقية الطين وقصه وتشكيله ورصه للتجفيف مراحل مختلفة تمر بها صناعة الفخار، تحتاج إلى جهد بدني وصبر كبير حتى تخرج الآنية بشكله الأخير.

ونوه التقرير إلى أن مهنة صناعة الفخار تمسك بها حرفيوها كما تمسك المستهلكون بها، فأواني الفخار صحية لأي إنسان يستخدمها، سواء في الأكل أو الشرب.

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