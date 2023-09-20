يقوم بيت ثقافة بولاق بالخارجة بتنفيذ ورشة تلوين على الفخار من قبل أطفال، ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. وتمت المبادرة بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد وبإشراف من اسماء حسين.

تهدف الورشة الى تعزيز المهارات الفنية والابداعية لدى الأطفال من خلال تعلم فن التلوين على الفخار. وقد شهدت الورشة حضوراً كبيراً من الأطفال الذين أبدوا اهتماماً وحماساً للمشاركة في النشاط.

بدأت الورشة بشرح مفصل عن فن التلوين على الفخار وأهميته وتاريخه. وتم عرض عدة تقنيات وأدوات التلوين المختلفة التي يمكن استخدامها في هذا الفن. ثم تعلم الأطفال كيفية تنسيق الألوان واختيار الأنماط المناسبة لرسمها على الفخار.

لقد استمتع الأطفال بتجربة الرسم على الفخار وتطبيق ما تعلموه من التقنيات المختلفة. قدمت المدربة اسماء حسين المساعدة والارشاد المستمر للأطفال خلال الورشة، مما ساعدهم على تطوير مهاراتهم بشكل أكبر.

بعد انتهاء الورشة، أبدى الأطفال سعادتهم ورضاهم عن النشاط. تعلموا مهارات جديدة وتمكنوا من التعبير عن أنفسهم من خلال الرسم على الفخار. كما أبدوا اهتماماً للمشاركة في ورشات فنية أخرى والمستمرة في تطوير قدراتهم في مجال الفن.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الفعاليات والنشاطات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف تعزيز المواهب الشابة وتطوير قدراتها الفنية والابداعية. وتعكس أيضًا التزام الهيئة بتقديم الفن والثقافة للمجتمعات النائية وتعزيز التنمية الثقافية في محافظات مصر المختلفة.

بيت ثقافة بولاق بالخارجة ينفذ ورشة تلوين على الفخار

بيت ثقافة بولاق بالخارجة ينفذ ورشة تلوين على الفخار

بيت ثقافة بولاق بالخارجة ينفذ ورشة تلوين على الفخار

بيت ثقافة بولاق بالخارجة ينفذ ورشة تلوين على الفخار

بيت ثقافة بولاق بالخارجة ينفذ ورشة تلوين على الفخار

بيت ثقافة بولاق بالخارجة ينفذ ورشة تلوين على الفخار