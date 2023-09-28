عاجل
الانتهاء من تعيين المعلمين الجدد خلال أيام قليلة وزير التعليم يعلن آلية امتحانات الثانوية العامة 2024
الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار امام الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم الخميس في البنوك

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية في البنوك المصرية والقطاع المصرفي اليوم الخميس استقرارًا، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال مستهل التداولات في البنوك والذي استقر خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة اللحظية لمتابعة والوقوف على أهم ولمستجدات التي تطرأ على الساحة الدولارية في البنوك المصرية، وجاء سعره على النحو الاتي:

txt

وزير الصحة يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي لطب الأسنان بجامعة الجلالة

txt

إخماد حريق شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور

سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنية المصري

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

 

أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

 

مواد متعلقة

وزير الصحة يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي لطب الأسنان بجامعة الجلالة

بعد تصدرها التريند.. أشهر 6 أزمات في حياة ريهام سعيد

كان بيعدي الشارع.. إصابة شخص أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي

تنمية شاملة حققت نقلة نوعية في حياة المواطن المصرى (شاهد)
الجريدة الورقية