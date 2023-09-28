إصابة 3 مواطنين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب مركز الواسطى شمال بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغاً بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من وجيه.م.ج 62 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، امال.و.م 21 سنة، مصابة بسحجات كدمات، وسعدية.س.ب 52 سنة، مصابة بجروح بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية كوم ادريجة بمركز الواسطى، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلي مستشفي الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل وملابسات مقتل موظفة داخل كلية الاثار بجامعة القاهرة، ومقتل المتهم منتجرًا أثناء هروبه في الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان صباح الخميس: «فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بقيام موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة بإطلاق أعيرة نارية تجاه موظفة بكلية أخرى بذات الجامعة بإستخدام سلاح نارى حال تواجدها بمحل عملها مما أسفر عن وفاتها بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المذكور بمحافظة مطروح، وحال قيام القوات بإستهدافه قام بالإنتحار بإطلاق عيار نارى تجاه نفسه من ذات السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

كان مبني رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة صباح اليوم، شهد حادث قتل، حيث أطلق موظف النيران على زميلته، فلفظت أنفاسها الأخيرة، وفر هاربا عن طريق سيارة ملاكي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.