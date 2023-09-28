موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا اليوم الخميس والقناة الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس نحو ملعب " أل سادار"، حيث يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره أوساسونا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.

ويخوض فريق أوساسونا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، ويسعى إلى الانتصار و المنافسة على الصدارة بعد فوزه في اللقاء الأخير علي ريال مدريد.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد و أوساسونا اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد اوساسونا

تنقل أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد اوساسونا، عبر قناة beIN Sports HD 3.