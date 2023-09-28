رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يشهد الاحتفال بتفوق جامعات مصر

شهد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس السيسي، مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية والخاصة، على هامش فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بجامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، بحضور كلً من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي وعدد من الوزراء.

وأوضح زين الدين، أن الاجتماع ناقش عددا من الملفات الخاصة بالتعليم الجامعي، أبرزها ملفات جودة التعليم، والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد على أهمية الرقمنة، ودورها فى سوق العمل فى الداخل والخارج، موصيا رؤساء الجامعات بحسن معاملة الطلاب، والاهتمام بهم في كافة المجالات.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية عن سعادته بحضور الاجتماع، بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالإنجازات والنجاحات التي حققها الرئيس خلال ال9 سنوات الماضية في قطاع التعليم العالي، وإنشاء 10 جامعات تكنولوجية وفق أحدث النظم التعليمية المهنية التكنولوجية الحديثة، في وقت قياسي، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي، ستكون بمثابة خارطة عمل ستعمل الجامعة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جامعة طيبة التكنولوجية، تحرص على تنفيذ خطة تعليمية واضحة تناسب خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، إذ تمثل جودة التعليم والبحث العلمي، أحد أبرز اهتمامات الجامعة.

وتابع: حققت جامعة طيبة التكنولوجية، إنجازات ونجاحات في العام الجامعي الأول لها، والذي يعكس مدى اهتمام الجامعة بتقديم خدمة تعليمية راقية، إذ تعمل الجامعة بنظام الجدارات؛ وهو عبارة عن تطبيق المعرفة والمهارة والسلوك في المناهج الدراسية، وكذلك نظم التعليم المتطورة التي تسير عليها الجامعة وفقًا للوائح وضوابط تؤهل الخريج والانخراط بسوق العمل بعد تخرجه مباشرة.