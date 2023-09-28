الشباب والرياضة: إنطلاق « القمة الشبابية العربية» غدًا

تنفيذاً لمبادرة الرئيس السيسي.. إعلان 2023 عاماً للشباب العربي

تستعد وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتعاون مع الكيان الشبابي اتحاد طلاب تحيا مصر، لإطلاق فعاليات « القمة الشبابية العربية » غدًا الجمعة، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وذلك بمشاركة 200 شابًا وشابة من القيادات الشبابية المتميزة من مختلف الدول العربية ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالدولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة، وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية نحو إعلان 2023 عاماً للشباب العربي.

أهداف القمة الشبابية العربية

وتُعد القمة الشبابية العربية حاضنة رئيسية لتطلعات وطموح الشباب العربي من خلال دعمها وتشجيعها العديد من المبادرات والبرامج للارتقاء بدورهم ، وتستهدف تمكين الشباب العربي واشراكهم في العمل الشبابي والمجتمعي، وبناء وعيهم بأهم قضايا الوطن العربي المشتركة، وتنفيذ مبادرات شبابية لتعزيز الهوية العربية، ودعم الشباب من خلال إشراكهم في التنمية ، حيث تركز المبادرات والبرامج الموجهة للشباب العربي على رعاية طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار والتسلح بالمعرفة والعلم، وتعزيز دورهم الإيجابي في التنمية المستدامة بمجتمعاتهم.

ومن المنتظر أن تُعلن وزارة الشباب والرياضة، شروط الالتحاق لإعداد مدربين للبرنامج القومي « التعلم بالنمذجة » ، وذلك ضمن تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

والذي يهدف إلى «التعلم بالنمذجة» إلى اكتساب المعرفة والإدراك والشعور بمفاهيم الدمج والمشاركة والمساواة بالصور المختلفة داخل المجتمع .

وزير الرياضة يطمأن على أشرف فوله

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا باللاعب أشرف فوله بطل العالم السابق في كمال الاجسام للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكداً اهتمامه ومتابعته الدقيقه لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة لحالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل، حيث اطلع في وقت سابق على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب، والذي تبين أنه يعاني من فشل كلوي ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى للتقييم ووضع الخطة العلاجية اللازمة تمهيداً لاجراء جراحة زراعة الكلى، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.