تنفيذاً لمبادرة الرئيس السيسي.. إعلان 2023 عاماً للشباب العربي
الشباب والرياضة: إنطلاق « القمة الشبابية العربية» غدًا
تستعد وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتعاون مع الكيان الشبابي اتحاد طلاب تحيا مصر، لإطلاق فعاليات « القمة الشبابية العربية » غدًا الجمعة، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
وذلك بمشاركة 200 شابًا وشابة من القيادات الشبابية المتميزة من مختلف الدول العربية ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالدولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة، وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية نحو إعلان 2023 عاماً للشباب العربي.
أهداف القمة الشبابية العربية
وتُعد القمة الشبابية العربية حاضنة رئيسية لتطلعات وطموح الشباب العربي من خلال دعمها وتشجيعها العديد من المبادرات والبرامج للارتقاء بدورهم ، وتستهدف تمكين الشباب العربي واشراكهم في العمل الشبابي والمجتمعي، وبناء وعيهم بأهم قضايا الوطن العربي المشتركة، وتنفيذ مبادرات شبابية لتعزيز الهوية العربية، ودعم الشباب من خلال إشراكهم في التنمية ، حيث تركز المبادرات والبرامج الموجهة للشباب العربي على رعاية طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار والتسلح بالمعرفة والعلم، وتعزيز دورهم الإيجابي في التنمية المستدامة بمجتمعاتهم.
ومن المنتظر أن تُعلن وزارة الشباب والرياضة، شروط الالتحاق لإعداد مدربين للبرنامج القومي « التعلم بالنمذجة » ، وذلك ضمن تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .
والذي يهدف إلى «التعلم بالنمذجة» إلى اكتساب المعرفة والإدراك والشعور بمفاهيم الدمج والمشاركة والمساواة بالصور المختلفة داخل المجتمع .