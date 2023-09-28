الشباب والرياضة تُعـلن شروط الالتحاق لإعداد مدربين لبرنامج « التعلم بالنمذجة »

تُعلن وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية" ، وبالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ " ، شروط الالتحاق لإعداد مدربين للبرنامج القومي « التعلم بالنمذجة » ، وذلك ضمن تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

ويهدف برنامج «التعلم بالنمذجة» إلى اكتساب المعرفة والإدراك والشعور بمفاهيم الدمج والمشاركة والمساواة بالصور المختلفة داخل المجتمع .

وحددت الوزارة شروط الالتحاق بالبرنامج من خلال المعايير التالية :

اولًا • المرحلة العمرية من 21 لــ 35 سنة.

ثانيًا • أن يكون المتقدم حاصل/ة على دورة تدريب مدربين أو خبرة في التدريب على الأقل سنة.

ثالثًا • الإهتمام بالموضوعات النوعية للتدريب مثل المساواة بين الجنسين، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركة الشباب في المجتمع من خلال استخدام أساليب التعلم الحديثة .

رابعًا • الإستعداد لتعلم مهارات وأساليب جديدة في التدريب .

خامسًا • يفضل أن يكون لديه خبرة في التعامل مع جهات حكومية، خاصة وزارة الشباب والرياضة .

سادسًا • الإلمام بأسس تعليم الكبار وتيسير ورش العمل بطرق تفاعلية .

سابعًا • الإلمام بأسس الدعم والإرشاد .

ثامنًا • الإستعداد للسفر لمحافظات مصر المختلفة في المراحل المتقدمة من التدريب

تاسعًا • التفرغ تام للتدريب أثناء دورة تدريب المدربين وتقديم الورش التدريبية لمدة خمسة أيام متتالية خلال شهر أكتوبر.

عاشرًا • آخر موعد للتقديم وغلق باب التسجيل باستمارة التقديم لدورة تدريب المدربين 3 أكتوبر 2023 ، من خلال الرابط التالي :

لينك التقديم :

https://forms.office.com/r/AYtcr7nu4J