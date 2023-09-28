الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُعـلن شروط الالتحاق لإعداد مدربين لبرنامج « التعلم بالنمذجة »

بوابة الوفد الإلكترونية

تُعلن وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية" ، وبالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ " ، شروط الالتحاق لإعداد مدربين للبرنامج القومي « التعلم بالنمذجة » ، وذلك ضمن تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

ويهدف برنامج «التعلم بالنمذجة» إلى اكتساب المعرفة والإدراك والشعور بمفاهيم الدمج والمشاركة والمساواة بالصور المختلفة داخل المجتمع .

وحددت الوزارة شروط الالتحاق بالبرنامج من خلال المعايير التالية :

اولًا • المرحلة العمرية  من 21 لــ 35 سنة.

ثانيًا • أن يكون المتقدم حاصل/ة على دورة تدريب مدربين أو خبرة في التدريب على الأقل سنة.

ثالثًا • الإهتمام بالموضوعات النوعية للتدريب مثل المساواة بين الجنسين، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركة الشباب في المجتمع من خلال استخدام أساليب التعلم الحديثة .

رابعًا •  الإستعداد لتعلم مهارات وأساليب جديدة في التدريب .

خامسًا • يفضل أن يكون لديه خبرة في التعامل مع جهات حكومية، خاصة وزارة الشباب والرياضة .

سادسًا •  الإلمام بأسس تعليم الكبار وتيسير ورش العمل بطرق تفاعلية .

سابعًا • الإلمام بأسس الدعم والإرشاد .

ثامنًا • الإستعداد للسفر لمحافظات مصر المختلفة في المراحل المتقدمة من التدريب

تاسعًا • التفرغ تام للتدريب أثناء دورة تدريب المدربين وتقديم الورش التدريبية لمدة خمسة أيام متتالية خلال شهر أكتوبر.

عاشرًا • آخر موعد للتقديم وغلق باب التسجيل باستمارة التقديم لدورة تدريب المدربين 3 أكتوبر 2023 ، من خلال الرابط التالي :

لينك التقديم :

https://forms.office.com/r/AYtcr7nu4J

 

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