أحد أبطال معركة الدبابات خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس المواجهة(فيديو)

قال العريف عباس محمد أبو العباس أحد أبطال معركة الدبابات في أبو عطوة خلال حرب أكتوبر، إنه في ديسمبر 1973 كان قد تماثل للشفاء من إصابته في معركة الدبابات، وعاد إلى جبهة القتال بعد وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه رغم وقف إطلاق النار أطلق العدو صاروخا على مجند في برج إرسال تلفزيوني، فأصيب المجند، وكان هناك الضابط أحمد نجاتي يستعد للنزول في إجازة، فألقى حقيبته وذهب ينقذ المجند، فأصابه صاروخ هو الآخر واستشهد.

وأوضح أن معركة أبو عطوة غيرت اتجاه قوات العدو فبدلا من دخول الإسماعيلية انسحبوا خلال السويس، وفي السويس تلقوا "علقة" أخرى، وخلفت المعركة متحفا في غرب القناة في عزبة أبو عطوة، يضم 7 دبابات إسرائيلية محطمة، ولوحة شرف فيها أسماء جميع المشاركين في المعركة من أبطال الجيش المصري.

أشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس السيسي أبطال معركة الدبابات في أبو عطوة

واختتم البطل المصري حديثه بأنه شعر بالفخر حين كرم الرئيس السيسي أبطال معركة أبو عطوة، وأنه مازال على الاستعداد إلى الذهاب للقتال فداء للوطن حتى الآن.