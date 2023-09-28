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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيبت أسرة كاملة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- الشرم" بمحافظة جنوب سيناء.


وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- الشرم"، بعد كارتة الطور اتجاه شرم ب ١٥ كيلو الطريق الجديد .


وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وهم:-


1-  مرفت محمد عنبر ٥٣ سنة - شرم الشيخ - التشخيص /  سحجات وكدمات 
2- عبد الناصر احمد صالح- ٢٥ سنة - شرم الشيخ - ارتجاج بالمخ وسحجات متفرقه بالجسم.
3- ليلي فيصل سيف - 20 سنة - شرم الشيخ - سحجات وكدمات متفرقة بالجسم 
4-  محمد احمد صالح - ٣٠ سنة - شرم الشيخ - سحجات وكدمات متفرقة بالجسم 
5-  صقر احمد صالح - ٢٧ سنة - شرم الشيخ - سحجات وكدمات متفرقة
 

وتم نقل الحالات  إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

الجريدة الورقية