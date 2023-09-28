إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أصيبت أسرة كاملة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- الشرم" بمحافظة جنوب سيناء.



وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- الشرم"، بعد كارتة الطور اتجاه شرم ب ١٥ كيلو الطريق الجديد .



وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وهم:-



1- مرفت محمد عنبر ٥٣ سنة - شرم الشيخ - التشخيص / سحجات وكدمات

2- عبد الناصر احمد صالح- ٢٥ سنة - شرم الشيخ - ارتجاج بالمخ وسحجات متفرقه بالجسم.

3- ليلي فيصل سيف - 20 سنة - شرم الشيخ - سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

4- محمد احمد صالح - ٣٠ سنة - شرم الشيخ - سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

5- صقر احمد صالح - ٢٧ سنة - شرم الشيخ - سحجات وكدمات متفرقة



وتم نقل الحالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.